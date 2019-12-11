В Свердловской области власти продадут две птицефабрики для пополнения бюджета

Об этом стало известно во время заседания областного Законодательного собрания.

Депутат Евгений Зяблицев обратил внимание на птицефабрику «Свердловская». В частности, он поинтересовался у исполняющего обязанности главы МУГИСО Сергея Зырянова, почему власти решили продать прибыльное предприятие.

Уже на протяжении 7-8 лет мы наблюдаем, как различные правительства области пытаются приватизировать самое прибыльное предприятие — птицефабрику «Свердловская». Благодаря в том числе позиции Законодательного собрания нам удалось отстоять приватизацию. Вопрос: что сейчас произошло, почему прибыльное предприятие пытаетесь продать? — сказал народный избранник.

Также он добавил, что по документам планировалось продать только 40%, но теперь власти хотят отдать 100%.

Сергей Зырянов пояснил, что такое решение принято из-за необходимости пополнения бюджета. То же самое касается продажи птицефабрики «Рефтинская».