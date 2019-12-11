В Свердловской области власти продадут две птицефабрики для пополнения бюджета
Власти Свердловской области планируют продать две птицефабрики, чтобы пополнить региональный бюджет, сообщает «Уралинформбюро».
Об этом стало известно во время заседания областного Законодательного собрания.
Депутат Евгений Зяблицев обратил внимание на птицефабрику «Свердловская». В частности, он поинтересовался у исполняющего обязанности главы МУГИСО Сергея Зырянова, почему власти решили продать прибыльное предприятие.
Уже на протяжении 7-8 лет мы наблюдаем, как различные правительства области пытаются приватизировать самое прибыльное предприятие — птицефабрику «Свердловская». Благодаря в том числе позиции Законодательного собрания нам удалось отстоять приватизацию. Вопрос: что сейчас произошло, почему прибыльное предприятие пытаетесь продать? — сказал народный избранник.
Также он добавил, что по документам планировалось продать только 40%, но теперь власти хотят отдать 100%.
Сергей Зырянов пояснил, что такое решение принято из-за необходимости пополнения бюджета. То же самое касается продажи птицефабрики «Рефтинская».
Чиновник подчеркнул, что в бюджете недостаточно средств, чтобы покрыть все расходы.