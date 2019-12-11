В Свердловской области за 2019 год по вине женщин произошли 403 аварии

В этих авариях погибли 24 человека, еще 577 получили травмы. По данным Госавтоинспекции, самым распространенным нарушением среди женщин-водителей является несоблюдение очередности проезда перекрестков — 120 ДТП. Следом идет выезд на полосу встречного движения — 45 аварий. 28 ДТП совершено из-за неправильного выбора дистанции.

Несмотря на такую статистику, в ГИБДД отмечают, что аварии по вине мужчин-водителей отличаются высокой тяжестью последствий. В каждом седьмом ДТП, когда за рулем оказывался мужчина, гибнет человек. По вине водителей-мужчин в этом году погибли 265 человек и больше 2,5 тысяч получили травмы.