В Свердловской области за 2019 год по вине женщин произошли 403 аварии
Сегодня, 17:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В каждой пятой аварии, которые произошли в Свердловской области за 2019 год, за рулем была женщина. Всего по их вине в регионе было 403 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в свердловском ГИБДД.
В этих авариях погибли 24 человека, еще 577 получили травмы. По данным Госавтоинспекции, самым распространенным нарушением среди женщин-водителей является несоблюдение очередности проезда перекрестков — 120 ДТП. Следом идет выезд на полосу встречного движения — 45 аварий. 28 ДТП совершено из-за неправильного выбора дистанции.
Несмотря на такую статистику, в ГИБДД отмечают, что аварии по вине мужчин-водителей отличаются высокой тяжестью последствий. В каждом седьмом ДТП, когда за рулем оказывался мужчина, гибнет человек. По вине водителей-мужчин в этом году погибли 265 человек и больше 2,5 тысяч получили травмы.
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