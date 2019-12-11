Журналист Иван Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

В заявлении в ФСБ журналист попросил зарегистрировать его сообщение о совершении преступления — применение насилия и подкидывание наркотиков в его вещи. В заилении Голунов ссылается на статью о превышении должностных полномочий.

Журналист был задержан в Москве в июле текущего года. Его подозревали в хранении наркотических средств. 11 июля МВД прекратило уголовное дело против Голунова. Сам журналист настаивал на том, что ему подбросили наркотики в связи с его профессиональной деятельностью. На сегодняшний день до сих пор неизвестны результаты проверки по делу. 2 декабря суд отклонил жалобу корреспондента на бездействие следствия.