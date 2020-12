БСК реализует жилищную программу по обеспечению сотрудников квартирами

Башкирская содовая компания (БСК) запланировала реализацию программы, в рамках которой возведут жилой микрорайон для сотрудников.

Руководитель предприятия Эдуард Давыдов обратился к властям Стерлитамака и попросил предоставить БСК участок под будущую застройку. Согласно предварительной информации, речь идет о площадке в экологически чистом районе «Прибрежный» на побережье Ольховки. В местной администрации предположили, что строительство ЖК поспособствует и развитию инфраструктуры этого нового микрорайона, сообщает Mkset. Планом строительства предполагается возведение 12 домов разной этажности. В будущем тут появятся и все нужные для жизни социальные объекты. Речь идет о школе, детсаде, остановках общественного транспорта, территориях отдыха, а также физкультурно-оздоровительном комплексе. “В БСК в настоящее время трудится свыше девяти тысяч сотрудников, и мы заинтересованы как в том, чтобы сохранить кадры, так и в том, чтобы привлечь новые. Жилье для рабочих - важнейшая часть программы, реализация которой будет способствовать улучшению благосостояния наших работников”, - заявил Эдуард Давыдов. Помимо этого, он добавил, что сотрудники смогут приобретать объекты недвижимости на льготных условиях. Также предприятием планируется освоение новых производств, соответственно, привлечение для данной цели новых квалифицированных специалистов. Предоставление доступного жилья с социальной инфраструктурой, как полагают в компании, хорошо скажется на заинтересованности и ответственности в работе. В жилищной программе БСК смогут поучаствовать сотрудники, у которых свое жилье отсутствует, или те, кому нужно улучшить условия проживания, а также желающие переехать на постоянное место жительства в Стерлитамак. Для сотрудников квартиры будут продавать в долгосрочную рассрочку без процентов. Некоторая часть жилых помещений составит служебно-маневренный фонд. В 2021 году созданная программа будет направлена на рассмотрение совету директоров, далее приступят к ее исполнению. По срокам ее действие запланировано до 2030 года.

