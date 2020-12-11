«Единая Россия» предложила ввести новые меры для декриминализации лесной отрасли

«Лес стал источником большого количества злоупотреблений. И, конечно же, это влияет напрямую на жителей нашей страны. Взять хотя бы, к примеру, пожары — до ста процентов, скажем, по весне — это поджоги. Это колоссальный ущерб здоровью, опасность для людей, которые живут в этих районах. Кроме того, борьба с пожарами — это сохранение экологии. Лес — наш воздух. Это важно для каждого из нас. Прозрачность законодательства даст возможность эти негативные явления купировать», — озвучил обстановку в лесной отрасли на текущий момент Николаев.