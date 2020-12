«Единая Россия» предложила ввести новые меры для декриминализации лесной отрасли

«Единая Россия» выступила инициатором поправок в Лесной кодекс. Планируется, что поправки помогут сделать процессы оборота древесины более прозрачными.

Среди предложений первостепенной важности, которые обсуждались в Госдуме, — запуск электронной системы контроля за экспортом леса и сделками с древесиной. Поправки планируется принять до конца 2020 года. Как сообщает nashgorod.ru, комитет Госдумы по природным ресурсам выступил за принятие поправок уже в первом чтении. За внесение поправок в законодательство также выступил глава государства. Владимир Путин дал поручение разработать новые инициативы, которые бы позволили сфере лесозаготовок стать более прозрачной и открытой, а криминальные ситуации свести к минимуму. Новые поправки будут обсуждаться с экспертами отрасли. «Это нужно для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы после изменений она не провалилась, а развитие ее было плавным и неуклонным. Есть поручение президента, и мы его вовремя хотим выполнить: до нового года законопроект принять», — рассказал о работе, проделанной по поручению президента, автор поправок в законопроект, депутат партии Николай Николаев. В планах «Единой России» — разработка единой цифровой системы, которая будет собирать и анализировать данные о перемещении древесины, сделках по продаже леса и прочую важную информацию в лесной отрасли. Для представителей организаций, занимающихся вырубкой леса и находящихся в лесу с крупной техникой, будут введены специальные пропуска. Передача гектаров леса в субаренду будет налагать на арендаторов обязательства по ликвидации пожаров. «Лес стал источником большого количества злоупотреблений. И, конечно же, это влияет напрямую на жителей нашей страны. Взять хотя бы, к примеру, пожары — до ста процентов, скажем, по весне — это поджоги. Это колоссальный ущерб здоровью, опасность для людей, которые живут в этих районах. Кроме того, борьба с пожарами — это сохранение экологии. Лес — наш воздух. Это важно для каждого из нас. Прозрачность законодательства даст возможность эти негативные явления купировать», — озвучил обстановку в лесной отрасли на текущий момент Николаев. Если работа лесной отрасли в стране будет усовершенствована, это позволит увеличить налоговые поступления в государственный бюджет, создать новые рабочие места в регионах, где большой процент населения занят лесозаготовками. По словам Николая Николаева, реформы в сфере лесозаготовок, которые пройдут в ближайшие несколько лет, не ограничатся внесением данных поправок. Помимо этого, с 2022 года вступит в силу запрет на вывоз необработанной древесины, а в настоящий момент такие лесозаготовки составляют значительную часть вывоза леса. Также член партии «Единая Россия» отметил, что масштабы вводимой реформы напоминают ему такие же глобальные изменения в сфере долевого строительства. Он считает, что лесная отрасль должна стремиться к тому, чтобы стать полностью открытой, прозрачной и декриминализированной. Изменения в Лесной кодекс планировались партией с 2019 года. Депутаты выступали с предложением ввести в работу систему космического мониторинга за состоянием лесов, усилить меры борьбы с черными лесорубами, увеличить штат лесников для более эффективного противодействия стихийным лесным пожарам. Как сообщается на сайте ER.ru, ранее секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак выступил с заявлением о системном подходе к противостоянию криминалу в лесной отрасли. Координатор партпроекта «Чистая страна» в Свердловской области Михаил Беленький сообщил, что такой законопроект давно ожидается в отрасли. «Необходимость регулирования вопросов в лесном хозяйстве давно назрела на законодательном уровне. Тем более введение единой цифровой платформы о лесном хозяйстве полностью укладывается в общий вектор на цифровизацию, озвученный Президентом», — сообщил он. Михаил Беленький отметил, что создание открытого цифрового георесурса позволит пресечь сомнительные схемы, связанные с вырубкой леса в промышленных масштабах.

