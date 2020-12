Екатеринбурженке грозит принудительное лечение за покупку антидепрессантов

10 декабря в Екатеринбурге стартовал суд по делу 26-летней Дарьи Беляевой по обвинению в контрабанде наркотиков.

Девушка заказала в Польше не зарегистрированный в России антидепрессант. Обвинение просит назначить ей принудительное медицинское наблюдение, защита намерена доказать, что приобретение таблеток не являлось преступлением, пишет «РИА Новости» Беляева страдает шизотипическим расстройством личности, весной 2019 года по рекомендации психиатра она заказала в Польше препарат «Элонтрил», в его состав входит бупропион. Бупропион используют более чем в 60 странах мира. До 2016 года он был в свободной продаже и в России, но затем производитель не продлил лицензию. Поэтому препарат исключили из государственного реестра лекарств, однако в перечень запрещенных его не внесли. Нет его и в списке наркотических и психотропных средств. Тем не менее, таможенники посчитали его схожим с эфедроном, который в России запрещен. Они утверждают, что из таблеток можно сделать наркотик. Девушку задержали на почте, когда она пришла за посылкой. Уголовное дело возбуждно за контрабанду и незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере. Российское общество психиатров опубликовало официальное заключение о том, что антидепрессант не является наркотиком и не вызывает зависимости, а ведущие специалисты Минздрава отметили, что превратить препарат в запрещенный эфедрон могут только профессиональные химики. Напомним, в Екатеринбурге осудили банду «обнальщиков», которые вывели из России в Китай 2,8 миллиарда рублей по подложным документам. Банда уральских «обнальщиков» осуждена за вывод 3 млрд в Китай за оборудование

