Евгений Куйвашев объяснил уменьшение количества тестов на COVID-19

Евгений Куйвашев объяснил уменьшение количества тестов на COVID-19

Сегодня, 15:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об уменьшении количества тестов на коронавирус. Об этом он написал в Instagram.

По словам жителя, задавшего вопрос, в начале ноября делали по 23-25 тысяч тестов в день, сейчас - проводят примерно по 17 тысяч.

Губернатор объяснил, что в регионе наращивают лабораторные мощности. Ежесуточные объемы исследований составляют до 30 тысяч тестов.

При этом много было проделано работы, чтобы исключить неоднократное обращение людей за лабораторными исследованиями, дублирование на различных уровнях,написал Куйвашев.

Кроме того, он отметил, что произошли изменениях в санитарно-эпидемиологических правилах, теперь контактным с больным коронавирусом тестирование не обязательно, если нет симптомов.Также сейчас выписывают людей с СOVID-19 после одного теста.

Главное - вовремя выявить заболевшего, начать лечение и изолировать его от здоровых людей,подытожил глава региона.

Напомним, в Свердловской области сегодня зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки - 402 человека. Кроме того, также зафиксирована рекордная смертность, а именно 17 пациентов.

Related news:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевтесткоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы