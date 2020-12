Евгений Куйвашев объяснил уменьшение количества тестов на COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об уменьшении количества тестов на коронавирус. Об этом он написал в Instagram.

По словам жителя, задавшего вопрос, в начале ноября делали по 23-25 тысяч тестов в день, сейчас - проводят примерно по 17 тысяч. Губернатор объяснил, что в регионе наращивают лабораторные мощности. Ежесуточные объемы исследований составляют до 30 тысяч тестов. При этом много было проделано работы, чтобы исключить неоднократное обращение людей за лабораторными исследованиями, дублирование на различных уровнях,написал Куйвашев. Кроме того, он отметил, что произошли изменениях в санитарно-эпидемиологических правилах, теперь контактным с больным коронавирусом тестирование не обязательно, если нет симптомов.Также сейчас выписывают людей с СOVID-19 после одного теста. Главное - вовремя выявить заболевшего, начать лечение и изолировать его от здоровых людей,подытожил глава региона. Напомним, в Свердловской области сегодня зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки - 402 человека. Кроме того, также зафиксирована рекордная смертность, а именно 17 пациентов. В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

