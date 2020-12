Губернатор Евгений Куйвашев принял решение продлить дистанционное обучение в школах вплоть до 26 декабря. Соответствующий указ был опубликован на региональном портале правовой информации.

Дистан действителен для учащихся с шестого по восьмой класс, для десятиклассников, а также детей, обучающихся в организациях дополнительного образования. Указ вступит в силу 12 декабря. Напомним, 9 декабря стало известно, что учеников с шестого по восьмой класс, а также десятиклассников не планируют выводить с дистанта до нового года. Связано это с тем, что сразу после того, как учащиеся девятых и 11-х классов вышли на очное обучение, выросла заболеваемость COVID-19 среди детей старше 15 лет. В Свердловской области школьников оставят на дистанте до конца года

