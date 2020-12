Изнасилование бабушки и обвиненный учитель-педофил. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 11 декабря в Свердловской области.

В Нижнем Тагиле с заявлением об изнасиловании 82-летней женщины в полицию обратилась племянница потерпевшей. По ее словам, злодеяние совершил 31-летний внук пенсионерки. Предварительно установлено, что преступление произошло в доме на улице Пархоменко. Подозреваемый был задержан. Кроме того, стало известно, что в 2019 году внук сломал бабушке руку и избил ее. Тогда мужчина был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, но бабушка попросила прекратить дело, так как простила внука. В Нижнем Тагиле внука подозревают в изнасиловании своей 82-летней бабушки Эксперты рассказали, что в Свердловской области было достигнуто равновесие по количеству заразившихся и выписывающихся, однако смертность за декабрь превысила показатели за три первые месяца пандемии. По данным оперштаба, 3 декабря был зафиксирован пик пациентов, которым требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких — 237 человек. 4 декабря было зарегистрировано максимальное количество тяжело больных свердловчан с COVID-19. За первые 10 дней декабря было зафиксировано 135 случаев смерти от инфекции, тогда как по состоянию на 18 июля в Свердловской области умерли всего 188 человек. По данным Росстата, смертность от коронавируса в регионе в октябре 2020 года выросла в 3,4 раза, по сравнению с сентябрем. От COVID-19 за этот месяц скончались 637 пациентов. Еще у 62 человек коронавирус был диагностирован, однако они скончались они по другим причинам. Свердловский эксперт рассказал о тяжело больных и смертности от COVID-19 за декабрь Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, в каком случае классы будут закрывать на карантин из-за коронавируса. Глава региона сообщил, что при подозрении на COVID-19, весь класс на карантин отправлять не должны: заболевшего отправляют домой, а остальные школьники продолжат учиться. В случае подтверждения инфекции тестами, класс продолжит учиться с максимальной изоляцией от других детей. Всех отправляют на дистант в случае заболевания нескольких школьников в одном классе. Также сегодня Куйвашев подписал указ о продлении дистанционного обучения в школах региона для десятиклассников, а также учащихся с шестого до восьмого класса до 26 декабря. Евгений Куйвашев продлил дистант для школьников до 26 декабря Сегодня стало известно, что в Березовском 49-летнего учителя рисования обвинили в педофилии. На него написала заявление с полицию мать одной из учениц, преподавателю грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина является известной личностью в городе, так как более 26 лет преподавал рисование в ДШИ № 2. В последние годы учитель работал в арт-студии «Моне», там он обучал рисованию детей и взрослых. При этом родители учеников встали на защиту мужчины и начали публиковать посты в социальных сетях с хештегом «Березовский требует доказательств». На Урале известного учителя рисования задержали по обвинению в педофилии

