Изнасилование бабушки и обвиненный учитель-педофил. Итоги дня в Свердловской области

Эксперты рассказали, что в Свердловской области было достигнуто равновесие по количеству заразившихся и выписывающихся, однако смертность за декабрь превысила показатели за три первые месяца пандемии. По данным оперштаба, 3 декабря был зафиксирован пик пациентов, которым требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких — 237 человек. 4 декабря было зарегистрировано максимальное количество тяжело больных свердловчан с COVID-19. За первые 10 дней декабря было зафиксировано 135 случаев смерти от инфекции, тогда как по состоянию на 18 июля в Свердловской области умерли всего 188 человек. По данным Росстата, смертность от коронавируса в регионе в октябре 2020 года выросла в 3,4 раза, по сравнению с сентябрем. От COVID-19 за этот месяц скончались 637 пациентов. Еще у 62 человек коронавирус был диагностирован, однако они скончались они по другим причинам.