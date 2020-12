На Урале известного учителя рисования задержали по обвинению в педофилии

В Березовском известного учителя рисования обвинили в педофилии.

10 декабря стало известно о задержании 49-летнего Михаила Наумова, которого одна из учениц обвинила в изнасиловании. Заявление в полицию написала ее мать, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Сейчас возбуждено уголовное дело, учителю грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Михаил Наумов — известная личность в Березовском. Он более 26 лет преподавал рисование в ДШИ № 2, а в последние годы работал в арт-студии «Моне», где обучал рисованию детей и взрослых В настоящее время решается вопрос о помещении учителя под стражу. В СКР по Свердловской области комментарии не предоставили. Родители учеников встали на защиту подозреваемого, они начали публиковать посты в соцсетях с хештегом «Берёзовский требует доказательств» Я ничего не утверждаю, конечно. Но Берёзовский встает на его защиту. Учитывая практику по таким делам,написала одна из матерей ученика. Напомним, в Лесном на 20-летнего студента колледжа завели уголовное дело по распространению порнографии с участием маленьких девочек в интернете. На Урале студенту грозит десять лет колонии за распространение порнографии с детьми

