На Урале мать девочки из шкафа отпустили из психиатрической больницы обратно к детям

На Урале мать девочки из шкафа отпустили из психиатрической больницы обратно к детям

Вчера, 22:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области мать, продержавшую свою полугодовалую дочь в шкафу, отпустили из психиатрической больницы, чтобы она вернулась домой к остальным детям.

В больнице женщина проходила судебную экспертизу. Следователи придерживались мнения, что ее стоит заключить под домашний арест, но суд остановился на более мягкой мере пресечения, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

В течение месяца и четырех дней женщине не сможет покидать квартиру с десяти вечера до шести утра. Ей запрещается общаться с участниками уголовного дела.

Дети, конечно, счастливы, что мама рядом. Идет следствие, как только оно закончится, все узнают причины,прокомментировала мать жительницы Карпинска.

Через месяц женщина пройдет повторную экспертизу в областной психиатрической больнице.

Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, а в начале декабря стало известно, что Полину выписали из Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Состояние девочки врачи оценивают положительно, однако передавать Полину родственникам не станут, поскольку не были получены результатов генетической экспертизы.

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