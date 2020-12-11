На Урале мать девочки из шкафа отпустили из психиатрической больницы обратно к детям

Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, а в начале декабря стало известно, что Полину выписали из Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Состояние девочки врачи оценивают положительно, однако передавать Полину родственникам не станут, поскольку не были получены результатов генетической экспертизы.