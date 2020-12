На Урале прокуратура подала апелляцию на решение суда отпустить Лошагина из тюрьмы

Свердловская прокуратура вынесла апелляционное представление на решение суда отпустить Дмитрия Лошагина под домашний арест, сообщает пресс-служба ведомства.

Изучив постановление суда Чкаловского района Екатеринбурга, прокуратура выявила ряд факторов, которые не были учтены. Меру смягчения посчитали чрезмерной. Кроме того, не было опрошено мнение потерпевших. В ведомство получено обращение одной из потерпевших, выражающей несогласие с решением о смягчении наказания. Приняв во внимание данные факты, прокуратура направила апелляционное представление в Свердловский областной суд. Напомним, Дмитрий Лошигин отбывает срок за убийство своей жены-фотомодели из Нижнего Тагила. Они поссорились с ним на одном из мероприятий, где преступник нанес супруге телесные повреждения несовместимые с жизнью. Затем он вывез её тело в лес и поджог. Суд изменил наказание мужчине на домашний арест. Из колонии под домашний арест: суд смягчил приговор Лошагина за убийство тагильчанки

