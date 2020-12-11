На Урале прокуратура подала апелляцию на решение суда отпустить Лошагина из тюрьмы

На Урале прокуратура подала апелляцию на решение суда отпустить Лошагина из тюрьмы

Сегодня, 16:52ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Свердловская прокуратура вынесла апелляционное представление на решение суда отпустить Дмитрия Лошагина под домашний арест, сообщает пресс-служба ведомства.

Изучив постановление суда Чкаловского района Екатеринбурга, прокуратура выявила ряд факторов, которые не были учтены. Меру смягчения посчитали чрезмерной. Кроме того, не было опрошено мнение потерпевших.

В ведомство получено обращение одной из потерпевших, выражающей несогласие с решением о смягчении наказания.

Приняв во внимание данные факты, прокуратура направила апелляционное представление в Свердловский областной суд.

Напомним, Дмитрий Лошигин отбывает срок за убийство своей жены-фотомодели из Нижнего Тагила. Они поссорились с ним на одном из мероприятий, где преступник нанес супруге телесные повреждения несовместимые с жизнью. Затем он вывез её тело в лес и поджог. Суд изменил наказание мужчине на домашний арест.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
судубийстволошагинНижний ТагилЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы