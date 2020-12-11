ОКР привел антидопинговые правила к мировым стандартам

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что с 2021 года меняются не только антидопинговые правила. Изменится и состав наблюдательного совета. Отныне в него не будут входить спортивные организации. При этом все национальные олимпийские комитеты как раз являются таковыми. Поэтому в ближайшее время будет пересмотрен состав совета и его учредителей, пишет ТАСС.