ОКР привел антидопинговые правила к мировым стандартам

В ОКР утвердили новые антидопинговые правила, соответствующие обновленному Всемирному антидопинговому кодексу.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что с 2021 года меняются не только антидопинговые правила. Изменится и состав наблюдательного совета. Отныне в него не будут входить спортивные организации. При этом все национальные олимпийские комитеты как раз являются таковыми. Поэтому в ближайшее время будет пересмотрен состав совета и его учредителей, пишет ТАСС. На последнем заседании исполкома ОКР его члены обсудили предстоящую поездку российских спортсменов на токийскую Олимпиаду. Также были подведены финансовые итоги уходящего года и утвержден бюджет организации на 2021 год. Обсуждались на заседании инициативы по повышению качества работы организаций-партнеров и спортивных федераций России. Недавно в ОКР провели два исследования по данному вопросу. Эксперты изучали макроэкономические и спортивные показатели. Обговорили участники встречи и вопросы финансовой помощи партнерским структурам. Соответствующие средства заложили в бюджет 2021 года. Подводя итоги уходящего года, Поздняков отметил его сложность, связанную прежде всего с коронавирусным кризисом. Однако он заверил, что финансовая стабильность ОКР осталась на должном уровне. Кроме этого, глава комитета выразил надежду на то, что следующий год будет не таким напряженным, а наши атлеты выступят в Токио на должном уровне. «У нас есть потенциальные медалисты в 23 олимпийских видах спорта. Столько нет ни у одной страны», – подчеркнул Поздняков. Он заметил, что стратегия ОКР заключается в поддержке и культивировании всех олимпийских видов спорта, даже таких специфических, как скейтбординг.

