Роспотребнадзор: на Урале четверть кондитерской продукции является некачественной

Роспотребнадзор: на Урале четверть кондитерской продукции является некачественной

Сегодня, 12:58ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора сообщили о количестве нарушений при продаже кондитерских изделий. Больше 25% проверенных образцов оказались некачественными.

За первые три квартала 2020 года специалистами ведомства проведена инспекция 40 тонн кондитерских изделий. 11,4 тонны (28,5%) были признаны некачественными, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Проверка образцов проводилась на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Из 3777 образцов выделили 463 образца (12,3%), которые не соответствовали требованиям нормативной документации.

Проведенный микробиологический анализ 3281 изделия показал, что 393 пробы (12,3%) не соответствовали по показателям «бактерии группы кишечной палочки», «КМАФАнМ», «дрожжи», «плесени» «золотистый стафилококк».

528 проб (10,8%) были произведены с нарушением физико-химических стандартов по массовой доле влаги, жира, общего сахара в пересчете на сухое вещество, сорбиновой кислоты и других норм.

Проверка проводилась на 83 предприятиях, на 45 из них обнаружили нарушения. Некачественная продукция изъята из оборота. В отношении нарушителей заведено 58 административных производств. Сумма штрафов составила 1,9 миллиона рублей.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили об открытии в Свердловской области горячей линии по вопросам качества новогодних товаров. Специалисты ответят на вопросы потребителей о безопасности детской одежды и обуви, игрушек, сладких подарков. Также операторы расскажут о действующих нормах к этим категориям товаров и услуг.

Related news:
Свердловская областьпроверкаРоспотребнадзоркондитерские изделия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы