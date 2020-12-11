Роспотребнадзор: на Урале четверть кондитерской продукции является некачественной

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили об открытии в Свердловской области горячей линии по вопросам качества новогодних товаров. Специалисты ответят на вопросы потребителей о безопасности детской одежды и обуви, игрушек, сладких подарков. Также операторы расскажут о действующих нормах к этим категориям товаров и услуг.