Сломал руку, но она простила: тагильский внук-насильник уже нападал на свою бабушку

В 2019 году 31-летний житель Нижнего Тагила избил свою 82-летнюю бабушку и сломал ей руку.

Он был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Но бабушка простила его, она попросила судью о прекращении дела, сообщает АН «Между строк». Однако мужчина не прекратил свои издевательства над пенсионеркой. Стало известно, что он изнасиловал пожилую женщину в квартире дома на улице Пархоменко. Об этом сообщила в полицию племянница пострадавшей. Воспользовавшийся беспомощностью бабушки внук был задержан. Напомним, в середине ноября в Асбесте 40-летний мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку после того, как случайно познакомился с ней на улице. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Асбеста

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter