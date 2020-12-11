СМИ: в Свердловской области нашли кандидата на пост главы регионального минфина

В 2020 году он стал одним из наиболее близких соратников министра финансов Галины Кулаченко, пишет Ура.ру со ссылкой на источники в правительстве.
По их словам, они регулярно вместе принимали участие в мероприятиях.
Он не политик — и это проблема — но его компетенций может быть достаточно, чтобы взять на себя нагрузку министра, поясняют собеседники.
Поливьянов, кандидат экономических наук, в минфине является куратором отделов прогнозирования и администрирования доходов, также финансового анализа и мобилизации доходов бюджета.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Галина Кулаченко напишет заявление об уходе с поста до конца года.