СМИ: в Свердловской области нашли кандидата на пост главы регионального минфина

СМИ: в Свердловской области нашли кандидата на пост главы регионального минфина

Сегодня, 10:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области кресло министра финансов может занять Владимир Поливьянов, сейчас он является заместителем главы ведомства.

В 2020 году он стал одним из наиболее близких соратников министра финансов Галины Кулаченко, пишет Ура.ру со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, они регулярно вместе принимали участие в мероприятиях.

Он не политик — и это проблема — но его компетенций может быть достаточно, чтобы взять на себя нагрузку министра, поясняют собеседники.

Поливьянов, кандидат экономических наук, в минфине является куратором отделов прогнозирования и администрирования доходов, также финансового анализа и мобилизации доходов бюджета.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Галина Кулаченко напишет заявление об уходе с поста до конца года.

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