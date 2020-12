Свердловский эксперт рассказал о тяжело больных и смертности от COVID-19 за декабрь

В Свердловской области достигнуто равновесие по количеству заразившихся и выписывающихся, а смертность за декабрь превысила показатели за первые три месяца пандемии.

Достигнуто шаткое равновесие. Показатели заболеваемости, однако, всё еще очень высоки, поэтому освобождения больничного фонда не происходит, передает E1 слова эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьёва. Согласно данным оперштаба, 3 декабря был зафиксирован пик пациентов, которым требуется подключение к ИВЛ. Количество составило 237 больных. А 4 декабря зафиксировали максимальное количество свердловчан с коронавирусом, находившихся в тяжелом состоянии. Photo: E1.ru Все эти факторы влияют на показатели смертности. За девять дней декабря коронавирусная инфекция унесла жизни большего количества людей, чем за первые три месяца эпидемии. По состоянию на 18 июля в Свердловской области умерли 188 человек. За первые 10 дней декабря зафиксировано 135 летальных случаев. Отмечается, что эта цифра могла быть выше, так как патологоанатомы не сразу устанавливают причину смерти и статистика ведется с задержкой. Напомним, 11 декабря в Свердловской области зафиксирован антирекорд по количеству скончавшихся от COVID-19 и по числу выявленных случаев. От коронавируса за сутки умерли 17 свердловчан, а заразились — 402. В Свердловской области рекорд по смертности от COVID-19 за сутки c начала пандемии

