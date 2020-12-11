Свердловский эксперт рассказал о тяжело больных и смертности от COVID-19 за декабрь

Все эти факторы влияют на показатели смертности. За девять дней декабря коронавирусная инфекция унесла жизни большего количества людей, чем за первые три месяца эпидемии. По состоянию на 18 июля в Свердловской области умерли 188 человек. За первые 10 дней декабря зафиксировано 135 летальных случаев. Отмечается, что эта цифра могла быть выше, так как патологоанатомы не сразу устанавливают причину смерти и статистика ведется с задержкой.