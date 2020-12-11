Свердловскстат: в регионе не выросли цены на муку и сахар

На Урале такой тенденции не наблюдается. В начале декабря стоимость подсолнечного масла в среднем составило 124,67 рубля за литр, прибавка в цене составила 0,7%. Сахар-песок стоит в среднем 49,8 рубля, цена на него за неделю не изменилась.