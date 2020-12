Свердловскстат: в регионе не выросли цены на муку и сахар

Свердловскстат опубликовал результаты очередного мониторинга цен. По данным ведомства, скачков цен не отмечено.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам экономики обратил внимание на рост цен на подсолнечное масло, сахар, муку и мучные изделия. На Урале такой тенденции не наблюдается. В начале декабря стоимость подсолнечного масла в среднем составило 124,67 рубля за литр, прибавка в цене составила 0,7%. Сахар-песок стоит в среднем 49,8 рубля, цена на него за неделю не изменилась. Цена на муку и мучные изделия снизилась на едва заметную долю процента. Пшеничная мука продается в регионе за 43,8 рубля. Однако в Свердловской области выросли цены на сезонную продукцию. Свежие огурцы подорожали за неделю на 13%, их стоимость составила 107,9 рубля. Всего за 2020 год, по данным статистки, цены на продукты выросли на 5,41%. Напомним, по данным ноября, цена на молоко в Нижнем Тагиле увеличилась до 54,45 рубля за литр. В Нижнем Тагиле подорожало молоко

