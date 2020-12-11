Свердловскстат: в регионе не выросли цены на муку и сахар

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам экономики обратил внимание на рост цен на подсолнечное масло, сахар, муку и мучные изделия.
На Урале такой тенденции не наблюдается. В начале декабря стоимость подсолнечного масла в среднем составило 124,67 рубля за литр, прибавка в цене составила 0,7%. Сахар-песок стоит в среднем 49,8 рубля, цена на него за неделю не изменилась.
Цена на муку и мучные изделия снизилась на едва заметную долю процента. Пшеничная мука продается в регионе за 43,8 рубля.
Однако в Свердловской области выросли цены на сезонную продукцию. Свежие огурцы подорожали за неделю на 13%, их стоимость составила 107,9 рубля.
Всего за 2020 год, по данным статистки, цены на продукты выросли на 5,41%.
Напомним, по данным ноября, цена на молоко в Нижнем Тагиле увеличилась до 54,45 рубля за литр.