В Екатеринбурге Роспотребнадзор оштрафовал таксистов за езду без маски

В Екатеринбурге Роспотребнадзор оштрафовал таксистов за езду без маски

Сегодня, 14:28ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора провели проверку соблюдения масочного режима в общественных местах. Среди выявленных нарушений — отсутствие маски на таксистах.

Операция проводилась совместно с представителями правоохранительных органов. Всего проверено 249 объектов. Среди них — 84 торговые точки, 54 аптеки, 12 банковских отделений, два кинотеатра, 16 парковок, несколько лифтов в домах, такси и общественный транспорт.

В 17 из проверенных автомобилей такси выявлено восемь водителей без СИЗов. Ими стали представители сервисов «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «ВКонтакте». В отношении нарушителей возбуждены административные производства по 2 статьи 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей для физических лиц.

Напомним, в середине ноября в Нижнем Тагиле оштрафовали ЦГБ № 1 за несоблюдение профилактических антиковидных мер. За нарушение больница выплатит 100 тысяч рублей.

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