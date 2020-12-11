В колониях Нижнего Тагила ввели полный карантин из-за COVID-19

Карантин был введен в 14 подведомственных учреждениях региона. Там проводят дезифекцию посылок, обеззараживают воздух. Кроме того, сотрудники с признаками ОРВИ или гриппа не допускаются к работе. Также ограничены все посещения представителями органов исполнительной власти.