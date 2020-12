В колониях Нижнего Тагила ввели полный карантин из-за COVID-19

В колониях Нижнего Тагила ввели полный карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.

Карантин был введен в 14 подведомственных учреждениях региона. Там проводят дезифекцию посылок, обеззараживают воздух. Кроме того, сотрудники с признаками ОРВИ или гриппа не допускаются к работе. Также ограничены все посещения представителями органов исполнительной власти. Напомним, в конце ноября заключенные, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 10, рассказали о массовом заболевании COVID-19. Однако в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области сообщили о том, что это провокация. Осужденные уральской колонии пожаловались на массовое заболевание COVID-19

