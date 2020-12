В Нижнем Тагиле на «Муринских прудах» появится улица имени доктора Ирины Юрьевой

В Нижнем Тагиле администрация постановила назвать улицу именем врача-пульмонолога Ирины Юрьевой. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

Название «улица Доктора Юрьевой» появится в результате межевания территории на «Муринских прудах». Ответственность за выполнение постановления возложена на начальника Управления архитектуры и градостроительства Ирину Бородину. Врач-пульмонолог работала в поликлинике № 4. Трудовой путь по специальности начала еще в конце 90-х. С мая 2020 года она начала работать с «ковидными» пациентами. 13 августа она скончалась от инфекции. Напомним, 9 сентября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал распоряжение о переименовании улицы на Вагонке в честь создателя танка Т-90 Владимира Поткина. Название поменяют у улицы Хвойная. В честь создателя танка Т-90 в Нижнем Тагиле переименовали улицу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter