В Нижнем Тагиле на «Муринских прудах» появится улица имени доктора Ирины Юрьевой

В Нижнем Тагиле на «Муринских прудах» появится улица имени доктора Ирины Юрьевой

Сегодня, 15:25ОбществоPhoto: сайт поликлиники №4 Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле администрация постановила назвать улицу именем врача-пульмонолога Ирины Юрьевой. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

Название «улица Доктора Юрьевой» появится в результате межевания территории на «Муринских прудах».

Ответственность за выполнение постановления возложена на начальника Управления архитектуры и градостроительства Ирину Бородину.

Врач-пульмонолог работала в поликлинике № 4. Трудовой путь по специальности начала еще в конце 90-х. С мая 2020 года она начала работать с «ковидными» пациентами. 13 августа она скончалась от инфекции.

Напомним, 9 сентября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал распоряжение о переименовании улицы на Вагонке в честь создателя танка Т-90 Владимира Поткина. Название поменяют у улицы Хвойная.

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