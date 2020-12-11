В Нижнем Тагиле определен подрядчик для реконструкции массива «Пихтовые горы»

В обязанности подрядчика входит благоустройство площадки между улицами Зари, Парковой, Пихтовой и Максарева. Именно там находится лесная территория, которую любят посещать тагильчани. Во время ремонтных работ предстоит сделать велосипедные и прогулочные дорожки, смотровую площадку и спортивные игровые площадки для детей и взрослых. Помимо всего вышеперечисленного отдельное внимание стоит уделить полю для мини-футбола, скейт-парку и обустройству вольера для выгула собак.