В Нижнем Тагиле определен подрядчик для реконструкции массива «Пихтовые горы»

В Нижнем Тагиле реконструкцией лесопарковой территории «Пихтовые горы» займется МУП «Тагилдорстрой». Данная информация была опубликована на главном портале госзакупок.

Восстанавливать зону «Пихтовые горы» будет МУП «Тагилдорстрой». Сумма работ составляет 144 миллиона рублей. В обязанности подрядчика входит благоустройство площадки между улицами Зари, Парковой, Пихтовой и Максарева. Именно там находится лесная территория, которую любят посещать тагильчани. Во время ремонтных работ предстоит сделать велосипедные и прогулочные дорожки, смотровую площадку и спортивные игровые площадки для детей и взрослых. Помимо всего вышеперечисленного отдельное внимание стоит уделить полю для мини-футбола, скейт-парку и обустройству вольера для выгула собак. Окончание ремонтных работ запланировано на лето 2024 года. Напомним, 9 декабря стало известно, что в Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» начало первый этап работ по очистке Черноисточинского пруда. Обустраивался технологический проезд для укладки труб, по которым будут проходить отложения ила. В Нижнем Тагиле подрядчик начал работы по очистке Черноисточинского пруда

