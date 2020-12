В Нижнем Тагиле внука подозревают в изнасиловании своей 82-летней бабушки

Нижнетагильские полицейские расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании своей 82-летней бабушки.

Предварительно, преступление произошло в доме на улице Пархоменко. В полицию обратилась племянница пострадавшей, которая рассказала о злодеяниях мужчины. Он задержан за то, что воспользовался беспомощностью пожилой женщины, пишет АН «Между строк». Кроме того, в конце 2019 года внук сломал бабушке руку и избил ее. Его привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, однако потерпевшая простила мужчину и попросила судью прекратить дело. Напомним, в Березовском известного 49-летнего учителя рисования обвинили в педофилии. Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. На Урале известного учителя рисования задержали по обвинению в педофилии

