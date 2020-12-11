В новом году во всех спортшколах Нижнего Тагила появятся медкабинеты

В общей сложности сумма затрат составляет 10 миллионов 373 тысячи рублей, сообщает ИА «Все новости».
Медкабинеты — новое требование. Мы должны будем самостоятельно проводить как диспансеризацию, так и медицинское обеспечение спортсменов,прокомментировала Еремеева.
Планируется, что медкабинеты будут оснащены большим перечнем оборудования. Также потребуется трудоустроить 14 медиков, которые будут работать в новых пунктах. Каждое из учреждений получит медицинский кабинет в течение полугода.
Напомним, накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле средства, которые должны были уйти на новые остановочные комплексы, не попали в бюджет. Чиновники предложили альтернативу: найти инвестора, который займется установкой новых остановок, оборудованных USB-зарядками и навигацией.