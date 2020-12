В новом году во всех спортшколах Нижнего Тагила появятся медкабинеты

В Нижнем Тагиле, в 2021 году, все муниципальные спортивные учреждения получат обустроенные медкабинеты. Данный вопрос был поднят на профильной комиссии гордумы начальником управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики мэрии Ириной Еремеевой.

В общей сложности сумма затрат составляет 10 миллионов 373 тысячи рублей, сообщает ИА «Все новости». Медкабинеты — новое требование. Мы должны будем самостоятельно проводить как диспансеризацию, так и медицинское обеспечение спортсменов,прокомментировала Еремеева. Планируется, что медкабинеты будут оснащены большим перечнем оборудования. Также потребуется трудоустроить 14 медиков, которые будут работать в новых пунктах. Каждое из учреждений получит медицинский кабинет в течение полугода. Напомним, накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле средства, которые должны были уйти на новые остановочные комплексы, не попали в бюджет. Чиновники предложили альтернативу: найти инвестора, который займется установкой новых остановок, оборудованных USB-зарядками и навигацией. В проект бюджета не были включены деньги для новых остановок в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter