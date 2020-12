Вячеслав Гладков перезвонил задавшей неудобный вопрос зрительнице

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков перезвонил женщине, которая не смогла задать ему вопрос в прямом эфире из-за технического сбоя.

Тамара Викторовна звонила на прямую линию, чтобы пожаловаться главе региона на качество жилья, которое в Белгородской области выделяют детям-сиротам, сообщает bel.ru. Женщина смогла дозвониться, но не смогла поделиться проблемой, так как произошел технический сбой. Студия не слышала, что говорила звонившая, поэтому ведущим пришлось ее отключить. «Был сбой подключения из-за того, что абонент не дождался на линии», — заявил ведущий прямой линии Алексей Ерофеев. Соведущая Наталья Томичик также подтвердила то, что женщину не слышали в студии. По словам ведущих, вопросы главе региона не цензурируются. После эфира Вячеславу Гладкову передали вопрос, который хотела задать Тамара Викторовна. Он немедленно перезвонил ей со своего телефона и пообещал приехать к ней лично, причем без сопровождения журналистов.

