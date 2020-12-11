Вячеслав Гладков перезвонил задавшей неудобный вопрос зрительнице

«Был сбой подключения из-за того, что абонент не дождался на линии», — заявил ведущий прямой линии Алексей Ерофеев. Соведущая Наталья Томичик также подтвердила то, что женщину не слышали в студии. По словам ведущих, вопросы главе региона не цензурируются.