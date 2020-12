Житель Екатеринбурга за долги по налогам лишился Audi за 3 миллиона рублей

Екатеринбуржец лишился автомобиля Audi за долги по налогам в 200 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, он уклонялся от уплаты долга и не являлся на приём к судебным приставам. Мужчина не был трудоустроен, а его расчётные счета в банках были пустыми. Однако в его собственности имелся автомобиль «Ауди ТТ Кабриолет». На транспортное средство наложили арест с целью дальнейшей реализации для погашения задолженности. Цена такого нового автомобиля у официального дилера составляет от 2,3 до 2,9 миллиона рублей. Напомним, в августе 2020 года у екатеринбуржца, задолжавшего более пяти миллионов рублей, судебные приставы арестовали автомобиль Audi Q7. Екатеринбуржец лишился Audi из-за долга по займу в пять миллионов рублей

