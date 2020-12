Новогодняя акция «Автоелка 2020» пройдет в Нижнем Тагиле 26 декабря на парковке у трамплинного комплекса «Аист». В мероприятии смогут принять участие все желающие владельцы автомобилей.

Флэшмоб в Нижнем Тагиле пройдет в четвертый раз. Участники выстроят свои автомобили так, чтобы с высоты птичьего полета они были похожи на елку. В 2017 году в акции участвовало 170 автолюбителей, в 2018-м — 200, в 2019-м — 230. В этом году организаторы планируют собрать еще больше участников. Мероприятие продлится около трех-четырех часов. Напомним, в 2019 году автоелку в Нижнем Тагиле зажгли 21 декабря. Подобный флешмоб проводят во многих городах России. Video: YouTube канал Na Urale

