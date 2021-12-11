Абрамченко: Российско-монгольские отношения – один из приоритетов России

Мероприятие прошло в столице Монголии, в городе Улан-Баторе.
В ходе международной встречи Виктория Абрамченко поздравила коллег со столетним юбилеем установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Также вице-премьер РФ отметила высокую организованность межправительственной комиссии и поблагодарила председателя монгольской части комиссии и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана, информиурет 360tv.ru.
Зампредседателя Правительства России сообщила, что развитие международных отношений с Монголией является одним из ключевых направлений российской внешней политики. Виктория Абрамченко также отметила, что встреча прошла в дружественной обстановке и была конструктивной.
В рамках заседания был рассмотрен ряд тем, включая взаимодействие в гуманитарной сфере, а также в области сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Кроме того, участники встречи обсудили совместную деятельность в области диверсификации торговых связей. При этом особое внимание стороны уделили сфере энергетики.
Как рассказала Виктория Абрамченко, российская сторона совместно с Монголией намерена реализовать перспективные проекты, в частности сообщается о создании газопровода из России в КНР через территорию Монголии и о модернизации действующих и строительство новых объектов энергетики.
«Один из таких примеров - строительство газопровода Россия - Монголия - Китай. В настоящее время мы сосредоточены на разработке технико-экономического обоснования к этому проекту», - рассказала Виктория Абрамченко.
Более того, были достигнуты договоренности по модернизации ТЭЦ-3, которая находится на территории столицы Монголии. При этом отмечается, что технико-экономическая документация по данному проекту проходит итоговый этап проработки. Стороны договорились заключить контракт не позднее июня следующего года.
В ходе заседания российская и монгольская стороны также договорились продолжать сотрудничество в сфере транспорта. Ожидается, что совместная работа будет реализована с целью повышения эффективности "Улан-Баторской железной дороги".
Более того, планируется продолжить взаимодействие в сфере промышленности. Так, в нынешнем году в Улан-Баторе была организована выставка «Спецмаш-2021», в рамках которой была представлена современная отечественная строительно-дорожная и сельскохозяйственная техника. Также прорабатываются способы поставок из России в Монголию изделий тяжелого машиностроения для комплектации предприятий кожевенного сырья и горнодобывающей промышленности.