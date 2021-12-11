Абрамченко: Российско-монгольские отношения – один из приоритетов России

Более того, планируется продолжить взаимодействие в сфере промышленности. Так, в нынешнем году в Улан-Баторе была организована выставка «Спецмаш-2021», в рамках которой была представлена современная отечественная строительно-дорожная и сельскохозяйственная техника. Также прорабатываются способы поставок из России в Монголию изделий тяжелого машиностроения для комплектации предприятий кожевенного сырья и горнодобывающей промышленности.