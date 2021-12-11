Бездомный кот проломил потолок веткабинета в Екатеринбурге

По словам екатеринбургского зооспасателя Евгения Зенкова, животное было поймано накануне и принесено для того, чтобы его осмотрел ветеринар. Но котик оказался с характером, выбрался из переноски, после чего пробежал через несколько комнат, запрыгнул на шкаф и спрятался над декоративным потолком.