Бездомный кот проломил потолок веткабинета в Екатеринбурге

Бездомный кот проломил потолок веткабинета в Екатеринбурге
Бездомный кот проломил потолок веткабинета в Екатеринбурге
Сегодня, 14:32ОбществоФото: 1MI
Беспризорный кот, принесенный для осмотра, проломил потолок ветеринарного кабинета в Екатеринбурге.

По словам екатеринбургского зооспасателя Евгения Зенкова, животное было поймано накануне и принесено для того, чтобы его осмотрел ветеринар. Но котик оказался с характером, выбрался из переноски, после чего пробежал через несколько комнат, запрыгнул на шкаф и спрятался над декоративным потолком.

Однако медсестре все-таки удалось сделать прыткому животному успокоительный укол прямо в воздухе навесу. После чего его захватили удочкой и вернули назад в переноску. Кот при этом не пострадал, сообщает «КП-Екатеринбург».

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