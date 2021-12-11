Чернышенко рассказал о программе РИФ-2022

Дмитрий Чернышенко заявил, что Российский инвестиционный форум – это форум регионов и конкретных решений. Он отметил, что трехдневная программа позволит поднять актуальные вопросы на пути достижения определённых президентом национальных целей. В ходе нее свои идеи могут озвучить представители федеральных органов власти, регионов и бизнес-сообщества. Помимо этого, государственный деятель подчеркнул, что на стендах и во время пленарных сессий у субъектов появится возможность представить свои лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами.