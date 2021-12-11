Гололед на тротуарах Екатеринбурга объяснил Евгений Куйвашев

По словам губернатора, коммунальные службы работают по определенной технологии, и где-то она могла не принести нужного результата. Кроме того, несмотря на то, что в декабре на посыпку дорог было потрачено почти 900 тонн песка, обработать от гололеда все дороги одновременно коммунальные службы просто не успевают.
Поэтому пару дней было действительно скользко, написал глава региона.
Напомним, что ранее ученый Андриан Селезнев рассказал Владимиру Путину о загрязненности улиц областной столицы. По подсчетам ученых, на улицах Екатеринбурга накопилось около 80 тысяч тонн пыли или по 53 килограмма на каждого жителя города, что обостряет социальную проблему качества жизни.