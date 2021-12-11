Гололед на тротуарах Екатеринбурга объяснил Евгений Куйвашев

По словам губернатора, коммунальные службы работают по определенной технологии, и где-то она могла не принести нужного результата. Кроме того, несмотря на то, что в декабре на посыпку дорог было потрачено почти 900 тонн песка, обработать от гололеда все дороги одновременно коммунальные службы просто не успевают.