Гололед на тротуарах Екатеринбурга объяснил Евгений Куйвашев

Гололед на тротуарах Екатеринбурга объяснил Евгений Куйвашев
Гололед на тротуарах Екатеринбурга объяснил Евгений Куйвашев
Сегодня, 15:54ОбществоФото: 1MI
Отвечая на вопрос подписчика, глава региона Евгений Куйвашев разъяснил, почему часть тротуаров Екатеринбурга остается скользкими.

По словам губернатора, коммунальные службы работают по определенной технологии, и где-то она могла не принести нужного результата. Кроме того, несмотря на то, что в декабре на посыпку дорог было потрачено почти 900 тонн песка, обработать от гололеда все дороги одновременно коммунальные службы просто не успевают.

Поэтому пару дней было действительно скользко, написал глава региона.

Напомним, что ранее ученый Андриан Селезнев рассказал Владимиру Путину о загрязненности улиц областной столицы. По подсчетам ученых, на улицах Екатеринбурга накопилось около 80 тысяч тонн пыли или по 53 килограмма на каждого жителя города, что обостряет социальную проблему качества жизни.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Евгений Куйвашевкоммунальные службыгололедЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы