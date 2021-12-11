Из-за финансовых проблем «Уралвагонзаводу» уменьшен штраф за ЧП на производстве

ЧП произошло в марте прошлого года — слесарь-ремонтник нижнетагильской площадки УВЗ при демонтаже участков конвейера ломом получил травму головы. Ленинский районный суд областного центра назначил предприятия штраф в 750 тысяч рублей, но юристы завода обжаловали решение.
Они настаивали на том, что предприятие привлекло к дисциплинарной ответственности виновных, работник не получил серьезных травм, а главное — в отношении УВЗ введены международные санкции, что негативно сказалось на финансовом положении предприятия. В итоге областной суд пошел на встречу УВЗ и со ссылкой на негативное имущественное состояние завода, уменьшил штраф до 250 тысяч рублей.
Напомним, что сейчас на рассмотрении арбитражного суда в Перми находится апелляция УВЗ на решение Свердловского арбитражного суда о взыскании с компании 3 млн рублей за сход пяти вагонов на станции «Бункерная». Всего же за последние годы к предприятию подано около 600 исков о плагиате и неисполнении госзаказов.