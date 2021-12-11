Из-за финансовых проблем «Уралвагонзаводу» уменьшен штраф за ЧП на производстве

Они настаивали на том, что предприятие привлекло к дисциплинарной ответственности виновных, работник не получил серьезных травм, а главное — в отношении УВЗ введены международные санкции, что негативно сказалось на финансовом положении предприятия. В итоге областной суд пошел на встречу УВЗ и со ссылкой на негативное имущественное состояние завода, уменьшил штраф до 250 тысяч рублей.