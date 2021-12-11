Из-за финансовых проблем «Уралвагонзаводу» уменьшен штраф за ЧП на производстве

Из-за финансовых проблем «Уралвагонзаводу» уменьшен штраф за ЧП на производстве
Из-за финансовых проблем «Уралвагонзаводу» уменьшен штраф за ЧП на производстве
Сегодня, 14:22ОбществоФото: 1MI
Свердловский областной суд в 3 раза уменьшил штраф УВЗ за нарушения требований безопасности, приведшие к несчастному случаю.

ЧП произошло в марте прошлого года — слесарь-ремонтник нижнетагильской площадки УВЗ при демонтаже участков конвейера ломом получил травму головы. Ленинский районный суд областного центра назначил предприятия штраф в 750 тысяч рублей, но юристы завода обжаловали решение.

Они настаивали на том, что предприятие привлекло к дисциплинарной ответственности виновных, работник не получил серьезных травм, а главное — в отношении УВЗ введены международные санкции, что негативно сказалось на финансовом положении предприятия. В итоге областной суд пошел на встречу УВЗ и со ссылкой на негативное имущественное состояние завода, уменьшил штраф до 250 тысяч рублей.

Напомним, что сейчас на рассмотрении арбитражного суда в Перми находится апелляция УВЗ на решение Свердловского арбитражного суда о взыскании с компании 3 млн рублей за сход пяти вагонов на станции «Бункерная». Всего же за последние годы к предприятию подано около 600 исков о плагиате и неисполнении госзаказов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судштрафУВЗ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы