РЭО направит 2 млрд на строительство крупнейшего завода по переработке пластика

РЭО направит 2 млрд на строительство крупнейшего завода по переработке пластика
РЭО направит 2 млрд на строительство крупнейшего завода по переработке пластика
11 декабря, 13:25ОбществоФото: pixabay.com
Российский экологический оператор (РЭО) выкупит зеленые облигации компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» на два миллиарда рублей. Средства направят на строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика.

Как рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, стоимость строительства завода составляет 7,2 миллиарда рублей. Как сообщает rbc.ru, ежегодно он будет перерабатывать 60,2 тысячи тонн пластика и выпускать 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Ее будут использовать в производстве тары, строительных материалов и т. д.

«Зеленые облигации выступают в качестве удобного инструмента инвестирования, который позволяет направлять средства на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих ESG-факторов», — добавил он.

Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций должен быть зарегистрирован 29 ноября 2021 года.

Сообщается, что предприятие будет состоять из комплексов переработки ПЭТ, твердых пластиков, пленочных пластиков и пакетов, микса пленок и пакетов. Оборудование позволит снизить углеродный след переработки, сохранить свойства пластиков и производить food-contact-продукцию для пищевого применения.

Предприятие должно быть введено в эксплуатацию через год. Там будут работать 212 человек. За 10 лет производства предприятие должно принести 5,53 миллиарда рублей налоговых отчислений.

ESG-консультантом первого эмитента зеленых облигаций в сфере переработки пластика выступило Экспертное агентство «Открытые коммуникации».

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