РЭО направит 2 млрд на строительство крупнейшего завода по переработке пластика

Как рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, стоимость строительства завода составляет 7,2 миллиарда рублей. Как сообщает rbc.ru, ежегодно он будет перерабатывать 60,2 тысячи тонн пластика и выпускать 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Ее будут использовать в производстве тары, строительных материалов и т. д.
«Зеленые облигации выступают в качестве удобного инструмента инвестирования, который позволяет направлять средства на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих ESG-факторов», — добавил он.
Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций должен быть зарегистрирован 29 ноября 2021 года.
Сообщается, что предприятие будет состоять из комплексов переработки ПЭТ, твердых пластиков, пленочных пластиков и пакетов, микса пленок и пакетов. Оборудование позволит снизить углеродный след переработки, сохранить свойства пластиков и производить food-contact-продукцию для пищевого применения.
Предприятие должно быть введено в эксплуатацию через год. Там будут работать 212 человек. За 10 лет производства предприятие должно принести 5,53 миллиарда рублей налоговых отчислений.
ESG-консультантом первого эмитента зеленых облигаций в сфере переработки пластика выступило Экспертное агентство «Открытые коммуникации».