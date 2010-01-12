Две аварии работники коммунальных служб ликвидировали в выходные в г. Нижний Тагил

Как рассказал нам заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, 1-го января дорожные службы сообщили, что в районе Фрунзе проезжую часть заливает вода. Как выяснилось, произошла утечка на водоводе диаметром 600 миллиметров. Чтобы сократить подтопление дороги было снижено давление холодной воды. В результате некоторые жители верхних этажей домов на Красном Камне и Техпоселке почувствовали перебои с подачей воды. 3-го января место утечки было обнаружено и ее устранили. А 5-го января в 14 часов Камаз повредил подвесную тепломагистраль в районе Верхней Черемшанки. В результате 14 малоквартирных домов остались без отопления. Чтобы не заморозить трубы, в систему пришлось закачать для циркуляции холодную воду, пояснил Степан Пилипец. Примерно через 10 часов с последствиями аварии удалось справиться и отопление вернулось в дома.