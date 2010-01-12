«Евраз» вручил новогодние подарки 23-м тысячам юных свердловчан

Как сообщила руководитель благотворительного фонда «Евраза» «Урал» Елена Раудштейн, около тысячи подарков сотрудники компании вручили воспитанникам социально-реабилитационных центров, детям с ограниченными возможностями – участникам благотворительного проекта «Евраза» «Любимые дети», воспитанникам шести детских домов Нижнего Тагила, Качканара, Нижней Салды и Нижней Туры. Два новогодних представления были организованы для более 100 детей-инвалидов Нижнего Тагила. Накануне праздников «Евраз» провел конкурс на лучшее новогоднее стихотворение, в котором приняли участие 34 юных поэта. Победителем стала 14-летняя Анна Ребрушкина из Качканара. Ее стихотворение было размещено на всех подарочных упаковках. А главным призом от компании «Евраз» для качканарской школьницы стала поездка вместе с папой в Москву. За 4 дня Анна и Андрей Ребрушкины посетили Кремлевскую елку, побывали с экскурсией в кондитерском концерне «Бабаевский», во Всероссийском выставочном центре, осмотрели достопримечательности столицы.