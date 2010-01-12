Готов список площадок, которые будут принимать у свердловчан старые автомобили

Об этом сообщил АПИ пресс-секретарь председателя правительства Свердловской области Евгений Харламов. В Минпром РФ в декабре уже была направлена информация о тех свердловских площадках, которые могут участвовать в приемке и утилизации старых машин. В список попали 10 компаний: Мета-Екатеринбург, Свердлвтормет, Екатеринбургвтормет, Вторсплав, Втортех, Метресурс-С, Юмакс-Нейва, Автоколонна №1212, Асбестовское пассажирское АТП и Кировградское АТП. Напомню, что программа подразумевает выдачу в обмен на автомобиль, который старше 10 лет, сертификата номиналом в 50 000 рублей. Эта бумага дает право получить скидку при покупке новой машины.