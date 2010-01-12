Иммунизация от кори будет продолжена
12 января 2010, 16:56ОбществоArtem
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В этом году в Свердловской области будет продолжена иммунизация взрослого населения от кори.
Об этом сообщает местный Роспотребнадзор. Отметим, что только за 11 месяцев прошлого года от болезни привили свыше 18 тысяч человек в возрасте от 18-ти до 35-ти лет. Более чем в 30 муниципалитетах региона план прививок выполнен на 100 процентов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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