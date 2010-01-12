«Материнский» капитал мамы трехлеток уже могут использовать
12 января 2010, 16:14ОбществоArtem
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Начиная с этого года, свердловские семьи могут использовать средства "материнского" капитала по трем основным направлениям.
Так, семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось три года, имеют право определить средства на улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Добавим, что в целом по России на эти и другие направления использования капитала в бюджете Пенсионного фонда страны на 2010 год предусмотрено свыше 100 миллиардов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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