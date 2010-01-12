Новогодние праздники в г. Нижний Тагил прошли относительно спокойно
12 января 2010, 09:58ОбществоArtem
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Отмечать новый год тагильчане начали с 23-го декабря. В городе проведено 345 праздничных мероприятий, в которых приняли участие в общей сложности 30 тысяч человек.
Порядок в праздники обеспечивали более 2400 сотрудников милиции. На Рождество в храмы и церкви города пришло 3,5 тысячи верующих. Их безопасность охраняли 244 сотрудника милиции. Об этом рассказала начальник милиции общественной безопасности Нижнего Тагила Наталья Саввина. По её данным, праздничные дни в этом году прошли даже спокойнее, чем в прошлом. Число преступлений снизилось почти в 1,5 раза. Сама же новогодняя ночь стала, как обычно, самым спокойным временем.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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