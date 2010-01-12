Новогодние праздники в г. Нижний Тагил прошли относительно спокойно

Порядок в праздники обеспечивали более 2400 сотрудников милиции. На Рождество в храмы и церкви города пришло 3,5 тысячи верующих. Их безопасность охраняли 244 сотрудника милиции. Об этом рассказала начальник милиции общественной безопасности Нижнего Тагила Наталья Саввина. По её данным, праздничные дни в этом году прошли даже спокойнее, чем в прошлом. Число преступлений снизилось почти в 1,5 раза. Сама же новогодняя ночь стала, как обычно, самым спокойным временем.