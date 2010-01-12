Театр драмы, дискотека и три клуба закрыты за нарушение правил безопасности в г. Нижний Тагил
12 января 2010, 09:45Обществоpopstas
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Проведённая Госпожарнадзором в конце декабря проверка выявила нарушения пожарной безопасности в ряде заведений города.
В результате по решению суда на три месяца закрыт театр драмы. Закрыта дискотека на по улице Трикотажников, 1. Также временно прекратили работу клуб «Горняк», клубы в Верхней Черемшанке и Евстюнихе. А во дворце детского творчества на Вагонке закрыт спортивный зал, рассказал нам главный государственный инспектор по пожарному надзору города Константин Чижов. По остальным заведениямрешения суда пока не вынесены.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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