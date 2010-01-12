Телевизор взорвался в новогоднюю ночь в г. Нижний Тагил. Пострадала семья из 3 человек

В этот момент приемник взорвался. На мужчине загорелась одежда, и он получил ожоги. А его жена и сын отравились угарным газом. Соседи почувствовали запах гари и вынесли из квартиры всех пострадавших, рассказали нам в противопожарной службе Нижнего Тагила. Еще один ребенок, на этот раз девочка, получила ожоги в пожаре, который вспыхнул в ночь на 10-е января в частном доме на Кушве. Там загорелись надворные постройки. Мама вынесла дочку из пожара, но ребенок все же получил ожоги ног. Всего за 10 дней нового года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 7 пожаров. В них 5 человек травмировано. Причины возгораний разные, но ни в одном случае не виновата пиротехника.