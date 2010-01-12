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Телевизор взорвался в новогоднюю ночь в г. Нижний Тагил. Пострадала семья из 3 человек
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Телевизор взорвался в новогоднюю ночь в г. Нижний Тагил. Пострадала семья из 3 человек

12 января 2010, 09:31ОбществоArtem
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