Уральские артисты и музыканты выступят во Франции

Как сообщил ИТАР-ТАСС министр культуры области Алексей Бадаев, 15 января во Франции начнутся гастроли «Коляда-театра». Также в январе начнутся гастроли Уральского филармонического оркестра. А в марте двери для зрителей распахнет выставка «Империя Демидовых и Шнейдер. Урал и Ле Крезо», созданная на базе коллекций Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и французского музея Ле Крезо».