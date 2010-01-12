Уральские артисты и музыканты выступят во Франции
12 января 2010, 16:58ОбществоArtem
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Уже в январе уральские артисты и музыканты выступят на гастролях во Франции в рамках Года России в этой стране и Года Франции в России.
Как сообщил ИТАР-ТАСС министр культуры области Алексей Бадаев, 15 января во Франции начнутся гастроли «Коляда-театра». Также в январе начнутся гастроли Уральского филармонического оркестра. А в марте двери для зрителей распахнет выставка «Империя Демидовых и Шнейдер. Урал и Ле Крезо», созданная на базе коллекций Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и французского музея Ле Крезо».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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