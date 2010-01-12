В ближайшие дни на Средний Урал вновь придут морозы и снегопады

В отдельных районах до – 38-ми. И по-прежнему ожидается снег, поскольку циклоны будут создавать облачную погоду. Но, как отмечает ГородФМ, продлятся холода недолго. По прогнозам синоптиков, столбики термометров существенно поднимутся уже к следующему понедельнику. Детальный прогноз на завтра – чуть позже.