В г. Нижний Тагил дороги чистят лучше, чем Екатеринбурге

Состояние зимних дорог в Нижнем Тагиле по сравнению с Екатеринбургом, значительно лучше. Об этом нам рассказал начальник отделения организации движения отдела ГИДДД Нижнего Тагила Алексей Соловьев. По его словам, городские автомагистрали сегодня в большинстве своем расчищены. А главной проблемой остается ликвидация снежных валов, образовавшихся после расчистки. Этим сегодня дорожные службы и занимаются. Все предписания, выданные инспекторами ГИБДД, выполняются в срок, отметил Алексей Соловьев.