В г. Нижний Тагил дороги чистят лучше, чем Екатеринбурге
12 января 2010, 17:51ОбществоArtem
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Тагильские дорожные службы, в целом, справляются с последствиями сильных снегопадов.
Состояние зимних дорог в Нижнем Тагиле по сравнению с Екатеринбургом, значительно лучше. Об этом нам рассказал начальник отделения организации движения отдела ГИДДД Нижнего Тагила Алексей Соловьев. По его словам, городские автомагистрали сегодня в большинстве своем расчищены. А главной проблемой остается ликвидация снежных валов, образовавшихся после расчистки. Этим сегодня дорожные службы и занимаются. Все предписания, выданные инспекторами ГИБДД, выполняются в срок, отметил Алексей Соловьев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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