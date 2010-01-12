В г. Нижний Тагил изобретательную мошенницу задержали на Вагонке

Используя накопленную базу данных, она обходила подъезды в дни, когда в почтовые ящики приносят платежки за квартиру. Данные о накопленных долгах людей становились для мошенницы стимулом к действию. В сопровождении приятеля, использовавшего элементы милицейского обмундирования – фуражку и бушлат – преступница приходила в квартиру к неплательщикам, представлялась судебным приставом и требовала отдать долги. Уже доказано 4 таких эпизода. Должники отдавали лже-приставу от 3-х до 13-ти тысяч рублей. Неладное заподозрили родственники одной из жертв, которые попросили мошенницу показать служебное удостоверение. Не увидев «корочек» пристава, женщину скрутили и передали милиционерам.