В г. Нижний Тагил показания счётчиков электроэнергии теперь нужно передавать по новому телефону

Те тагильчнае, кто не сориентировался и не успел сообщить показания счётчика, должны передать их на этот автоответчик. И уже в следующих квитанциях им сделают перерасчёт.Уже на декабрьских квитанциях за электроэнергию будет указан новый номер телефона, отметил Максим Антоновский. Кроме того, можно сообщить показания приборов учёта электричества по электронной почте. Отправить письмо нужно на адрес nt_kvit@rcen.ru. А оплатить электроэнергию можно во всех пунктах оплаты коммунальных услуг и в трёх специальных кассах Тагилэнергосбыта. Они находятся по адресам: Строителей, 27/12; Ленинградский проспект, 38 и Металлургов, 38.