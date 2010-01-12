Ветеранам Великой Отечественной выплатят по тысяче рублей
12 января 2010, 17:03ОбществоArtem
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Областные власти выплатят ветеранам войны к празднику победы по тысяче рублей.
Это будет единовременное пособие от свердловского правительства. Труженики тыла получат по 500 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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