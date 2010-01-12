Воздух в г. Нижний Тагил чище, чем в Екатеринбурге
12 января 2010, 17:35ОбществоArtem
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По данным измерений на автоматических станциях контроля за загрязнением атмосферного воздуха, в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском и в Верхней Пышме в 4-м квартале прошлого года уровень загрязнения воздуха зафиксирован как очень высокий.
В Нижнем Тагиле и Красноуральске - высокий. А вот низкий уровень загрязнения атмосферы зарегистрирован в Кировграде, Реже и Асбесте. Об этом сообщает УрБК со ссылкой на Центр экологического мониторинга и контроля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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