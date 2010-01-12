Воздух в г. Нижний Тагил чище, чем в Екатеринбурге

В Нижнем Тагиле и Красноуральске - высокий. А вот низкий уровень загрязнения атмосферы зарегистрирован в Кировграде, Реже и Асбесте. Об этом сообщает УрБК со ссылкой на Центр экологического мониторинга и контроля.