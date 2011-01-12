Антимионопольщики готовы принять от жителей Нижнего Тагила жалобы на рост цен на картофель

Но пожаловаться на резко подскочившую стоимость всё же можно. Обращения от тагильчан принимают на сайте УФАС http://sverdlovsk.fas.gov.ru в разделе «Обратная связь». Антимонопольщики просят указать, в каких именно магазинах цены на картофель выросли, и сколько сегодня стоит этот корнеплод. Марина Юсупова так же попросила не создавать паники в связи с ростом стоимости картошки. Если сейчас тагильчане лихорадочно бросятся закупать картофель, цены поднимутся ещё выше, отметила она.