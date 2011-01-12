Девочка Алеша и мальчик Прахлада подрастают в России

Современных родителей не пугают необычные имена. Так, в Россииподрастают несколько Гусов, названных в честь футбольного тренера, –один в Екатеринбурге, другой – в городе Болотном. В Нижнем Тагиле растутмалыши с именами Россия, Милиция, Приватизация и Прахлада, причемпоследнее имя носит мальчик. А московская пара назвала своюноворождённую дочь Алёша Каприна.

Иногда фантазия родителей не поддается здравому смыслу. Несколько летмосквичи Вячеслав Воронин и Марина Фролова судятся за право называтьсвоего сына БОЧ рВФ 260602, что означает Биологический Объект Человекрода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. Но пока суды непредоставляют им такой возможности.

В моде на необычные имена отличились не только россияне. Так, в Чикагоживёт семья, где пятерых детей зовут по названиям болезней: Аппендицит,Ларингит, Менингит, Перитонит, Тонзиллит.